Стал известен лучший игрок ответного матча ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал». Это не Доннарумма

Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока ответного полуфинального матча Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, где французский «Пари Сен-Жермен» на своём поле переиграл лондрнский «Арсенал» со счётом 2:1.

Лучшим игроком встречи признан правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, отличившийся победным голом французской команды.

Отметим, многие эксперты, в том числе главный тренер «канониров», называли лучшим игроком встречи итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который совершил четыре сейва. В первой игре итальянец также здорово проявил себя, однако награду получил португальский хавбек парижан Витинья, который после игры вручил свой приз Доннарумме.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером».