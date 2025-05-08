Стал известен лучший игрок ответного матча ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал». Это не Доннарумма
Поделиться
Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока ответного полуфинального матча Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, где французский «Пари Сен-Жермен» на своём поле переиграл лондрнский «Арсенал» со счётом 2:1.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
Лучшим игроком встречи признан правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, отличившийся победным голом французской команды.
Отметим, многие эксперты, в том числе главный тренер «канониров», называли лучшим игроком встречи итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который совершил четыре сейва. В первой игре итальянец также здорово проявил себя, однако награду получил португальский хавбек парижан Витинья, который после игры вручил свой приз Доннарумме.
В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером».
Комментарии
- 8 мая 2025
-
06:36
-
06:23
-
06:20
-
06:05
-
06:03
-
05:52
-
05:52
-
05:34
-
05:32
-
04:57
-
04:55
-
04:47
-
04:14
-
04:03
-
03:56
-
03:44
-
03:27
-
03:17
-
03:11
-
02:29
-
02:19
-
02:18
-
01:54
-
01:47
-
01:39
-
01:35
-
01:24
-
01:20
-
00:54
-
00:42
-
00:39
-
00:39
-
00:27
-
00:27
-
00:18