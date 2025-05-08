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Стал известен лучший игрок ответного матча ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал». Это не Доннарумма

Стал известен лучший игрок ответного матча ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал». Это не Доннарумма
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Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока ответного полуфинального матча Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, где французский «Пари Сен-Жермен» на своём поле переиграл лондрнский «Арсенал» со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

Лучшим игроком встречи признан правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, отличившийся победным голом французской команды.

Отметим, многие эксперты, в том числе главный тренер «канониров», называли лучшим игроком встречи итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который совершил четыре сейва. В первой игре итальянец также здорово проявил себя, однако награду получил португальский хавбек парижан Витинья, который после игры вручил свой приз Доннарумме.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером».

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