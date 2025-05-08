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«ПСЖ» может стать вторым французским клубом — победителем Лиги чемпионов

«ПСЖ» может стать вторым французским клубом — победителем Лиги чемпионов
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Французский «ПСЖ» благодаря домашней победе в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (2:1, первая игра 1:0) вышел в финал турнира. Ранее парижане никогда не выигрывали сильнейший европейский клубный турнир — в их активе одно участие в финале ЛЧ сезона-2019/2020 с поражением от мюнхенской «Баварии» (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

Благодаря новому выходу в финал «ПСЖ» может стать вторым клубом из Франции, выигрывавшим Лигу чемпионов — ранее это удалось «Марселю», который стал победителем ЛЧ в евросезоне-1992/1993. В Кубке европейских чемпионов, который был сильнейшим европейским турниром до организации ЛЧ, на счету французских клубов побед нет.

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Турнирная сетка ЛЧ
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