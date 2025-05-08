Фанат «Интера» пережил остановку сердца в концовке полуфинала ЛЧ с «Барселоной» — источник
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Болельщик «Интера», присутствовавший на ответном полуфинальном матче с «Барселоной» (4:3 д. вр.) в Лиге чемпионов, пережил остановку сердца, сообщает портал FCInter1908.it.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
По информации источника, мужчине «слегка за 40». В концовке встречи он внезапно рухнул на землю, потеряв сознание. Болельщику немедленно была оказана помощь, сердце удалось «запустить». Пострадавший был введен в фармакологическую кому. После стабилизации состояния мужчина был доставлен в больницу. На данный момент он находится в коме, его должны разбудить сегодня, 8 мая. Признаков неврологических нарушений у него не выявлено.
Отметим, «Интер» по итогам двухматчевого противостояния вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с французским «ПСЖ».
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