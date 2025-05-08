Фанат «Интера» пережил остановку сердца в концовке полуфинала ЛЧ с «Барселоной» — источник

Болельщик «Интера», присутствовавший на ответном полуфинальном матче с «Барселоной» (4:3 д. вр.) в Лиге чемпионов, пережил остановку сердца, сообщает портал FCInter1908.it.

По информации источника, мужчине «слегка за 40». В концовке встречи он внезапно рухнул на землю, потеряв сознание. Болельщику немедленно была оказана помощь, сердце удалось «запустить». Пострадавший был введен в фармакологическую кому. После стабилизации состояния мужчина был доставлен в больницу. На данный момент он находится в коме, его должны разбудить сегодня, 8 мая. Признаков неврологических нарушений у него не выявлено.

Отметим, «Интер» по итогам двухматчевого противостояния вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с французским «ПСЖ».