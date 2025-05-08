Геннадий Орлов: Станкович стал жертвой трансферов «Спартака»

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о причинах снижения результатов московского «Спартака», утратившего математические шансы на чемпионство в текущем сезоне.

«Станкович стал жертвой трансферов. «Спартак» купил Солари и Гарсию. До их прихода кто был лучшим бомбардиром? Угальде. Но этих купили — должны играть. И вот Станкович один раз Угальде не поставил, другой. Но Солари, Гарсия — другие, они не так играют. Ливай только сейчас первый гол забил. А Угальде-то пропал! Жив-здоров, но не забивает. Это ошибка Станковича. Я не знаю, как он участвовал в покупке этих игроков, но сегодня приобретения часто идут через главного тренера. Он же говорит: нужен этот, нужен тот», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Московский «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место, набрав 51 очко в 27 матчах. В двух последних играх чемпионата на счету команды сербского главного тренера Деяна Станковича одно очко — после поражения в домашнем дерби с ЦСКА (1:2) красно-белые сыграли вничью на выезде с находящимся на последнем месте «Факелом» (0:0).

Костариканский нападающий Манфред Угальде в весенней части сезона забил в РПЛ один гол, отличившись в домашней игре 19-го тура с «Оренбургом» — первой в 2025 году. В четырёх заключительных турах 2024 года на счету Угальде девять забитых мячей.

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