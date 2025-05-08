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«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов в первом же сезоне после ухода Мбаппе

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов в первом же сезоне после ухода Мбаппе
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«ПСЖ» вышел в финал после двух побед в полуфинальных матчах с «Арсеналом» (общий счёт в двух матчах составил 3:1) в первом же сезоне после ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из клуба.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

Мбаппе выступал за парижский клуб с 2018 по 2024 годы, затем нападающий перешёл в мадридский «Реал». Последний раз «ПСЖ» выходил в финал Лиги чемпионов в 2020 году, тогда французский гранд проиграл мюнхенской «Баварии» с минимальным счётом 0:1.

Мадридский «Реал» в этом сезоне вылетел из розыгрыша кубка Лиги чемпионов в 1/4 финала, проиграв «Арсеналу» с общим счётом 1:5.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов состоится между «ПСЖ» и «Интером» 31 мая в Германии, начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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