«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов в первом же сезоне после ухода Мбаппе
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«ПСЖ» вышел в финал после двух побед в полуфинальных матчах с «Арсеналом» (общий счёт в двух матчах составил 3:1) в первом же сезоне после ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из клуба.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
Мбаппе выступал за парижский клуб с 2018 по 2024 годы, затем нападающий перешёл в мадридский «Реал». Последний раз «ПСЖ» выходил в финал Лиги чемпионов в 2020 году, тогда французский гранд проиграл мюнхенской «Баварии» с минимальным счётом 0:1.
Мадридский «Реал» в этом сезоне вылетел из розыгрыша кубка Лиги чемпионов в 1/4 финала, проиграв «Арсеналу» с общим счётом 1:5.
Напомним, финальный матч Лиги чемпионов состоится между «ПСЖ» и «Интером» 31 мая в Германии, начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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