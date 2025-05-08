Матвей Сафонов может стать обладателем требла с «ПСЖ» уже в свой первый сезон в клубе

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов имеет шансы на то, чтобы стать обладателем требла в составе парижской команды уже в свой первый сезон в стане французского гранда после победы в двух полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «Арсеналом» с общим счётом 3:1.

В этом сезоне парижский клуб уже стал победителем чемпионата Франции. Также «ПСЖ» вышел в финал Кубка Франции и в финал Лиги чемпионов. Кроме того, парижане выиграли Суперкубок страны, поэтому всего в активе Матвея может стать и вовсе четыре трофея по итогам первого года карьеры во Франции.

Напомним, Сафонов перешёл в состав «ПСЖ» в июле 2024 года. Российский голкипер сыграл 16 матчей, в которых пропустил 13 голов, шесть встреч вратарь провёл «на ноль».

Финальная встреча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая в Германии.