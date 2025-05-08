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Матвей Сафонов может стать обладателем требла с «ПСЖ» уже в свой первый сезон в клубе

Матвей Сафонов может стать обладателем требла с «ПСЖ» уже в свой первый сезон в клубе
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов имеет шансы на то, чтобы стать обладателем требла в составе парижской команды уже в свой первый сезон в стане французского гранда после победы в двух полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «Арсеналом» с общим счётом 3:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

В этом сезоне парижский клуб уже стал победителем чемпионата Франции. Также «ПСЖ» вышел в финал Кубка Франции и в финал Лиги чемпионов. Кроме того, парижане выиграли Суперкубок страны, поэтому всего в активе Матвея может стать и вовсе четыре трофея по итогам первого года карьеры во Франции.

Напомним, Сафонов перешёл в состав «ПСЖ» в июле 2024 года. Российский голкипер сыграл 16 матчей, в которых пропустил 13 голов, шесть встреч вратарь провёл «на ноль».

Финальная встреча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая в Германии.

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