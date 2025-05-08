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Комментатор Орлов раскритиковал «Динамо» за увольнение Марцела Лички

Комментатор Орлов раскритиковал «Динамо» за увольнение Марцела Лички
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Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

«В последнем выпуске программы «Футбольная столица» я заступился за Марцела Личку. Как можно за четыре тура до конца так унизить тренера? Это же позорище! Несолидно так поступать. Такие сейчас у нас руководители футбола…

Мы подсчитали: в РПЛ всего четыре тренера работают в своих клубах не меньше двух лет: Семак, Рахимов, Осинькин и Галактионов. Всего четыре на 16 команд! Восемь отставок за чемпионат. Воронеж вообще умудрился двух тренеров поменять за один сезон. Что может сделать тренер за такой короткий промежуток времени? Как поставить игру? Тем более когда к нему приходят футболисты, взятые не им.

У того же «Динамо» атака приличная, а защитников нет. Бальбуэна — капитан команды, игрок сборной Парагвая, а в защите проходной двор», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, 1 мая московское «Динамо» объявило, что главный тренер команды Марцел Личка покинул занимаемую должность.

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