«Арсенал» установил клубный антирекорд в еврокубках

Лондонский «Арсенал» проиграл в полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «ПСЖ» с общим счётом 1:3 (0:1 и 1:2), что стало самой затяжной серией поражений в полуфиналах кубковых турниров в истории клуба. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Ранее лондонский клуб проиграл в полуфиналах Кубка Англии в сезоне-2021/2022 и в сезоне-2024/2025. Также «Арсенал» не смог пробиться в финал Лиги Европы в сезоне-2020/2021.

Напомним, по итогам 35 туров лондонский клуб занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая в Германии, начало встречи запланировано на 22:00 мск.