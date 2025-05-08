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Евгений Ловчев объяснил, почему текущий сезон нельзя назвать провальным для «Спартака»

Евгений Ловчев объяснил, почему текущий сезон нельзя назвать провальным для «Спартака»
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Экс-защитник «Спартака» Евгений Ловчев оценил сезон-2024/2025 для красно-белых. За три тура до финиша чемпионата России «Спартак» под руководством сербского главного тренера Деяна Станковича с 51 очком в 27 матчах занимает четвёртое место и уже утратил математические шансы на чемпионство.

— Для «Спартака» можно назвать этот сезон провальным?
— Провальным однозначно нет. Ещё впереди Кубок. Но я так говорю даже не только с этой точки зрения. В этом году создалась новая команда. Игроков из прошлого состава немного осталось. С нападением уже всё наладили, можно сказать. Теперь надо наладить оборону. И я уверен, что с этим тренером, харизмой этого тренера и его пониманием футбола «Спартак» будет бороться за самые высокие места. Однозначно. Верю в это, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

В двух последних турах РПЛ московский «Спартак» забил один гол и набрал одно очко, после домашнего поражения в дерби с ЦСКА (1:2) сыграв вничью на выезде (0:0) с воронежским «Факелом», занимающим последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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