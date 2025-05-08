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«Это был месяц Дзюбы». Генич — о том, кого считает лучшим футболистом апреля в РПЛ

«Это был месяц Дзюбы». Генич — о том, кого считает лучшим футболистом апреля в РПЛ
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Известный комментатор Константин Генич объяснил, почему выбрал нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу в голосовании за звание лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги в апреле.

«Несмотря на непростые взаимоотношения Артёма с большинством журналистов, думаю, многие коллеги согласятся, что это был месяц Дзюбы. Он практически в одиночку вытащил «Акрон» на девятое место в турнирной таблице и гарантировал команде спокойную жизнь в концовке чемпионата. Дзюба забивает в каждой игре, очень полезно действует на команду, здорово за мячи цепляется. Достойный матч со «Спартаком», даже несмотря на поражение: гол с пенальти, который он сам и заработал, голевая передача на Пестрякова. Классный гол в ворота «Химок». На мой взгляд, Дзюба точно наиграл на лучшего игрока месяца», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Напомним, лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам апреля был признан нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев.

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