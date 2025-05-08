«ПСЖ» победил «Арсенал» в полуфинале ЛЧ, «Даллас» обыграл «Виннипег». Главное к утру
Французский «ПСЖ» на своём поле обыграл лондонский «Арсенал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира, «Даллас Старз» с победы стартовал в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс», «Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Денвер Наггетс» с разницей в 43 очка во втором матче и сравняла счёт в серии плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» победил «Арсенал» в ответном матче и вышел в финал Лиги чемпионов.
- Хет-трик Рантанена с передач россиян принёс «Далласу» победу в первом матче с «Виннипегом».
- «Оклахома» разгромила «Денвер» с разницей в 43 очка и сравняла счёт в серии плей-офф НБА.
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