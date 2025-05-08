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8 мая главные новости спорта, футбол, результаты плей-офф НХЛ и НБА, результаты Лиги чемпионов, теннис, волейбол

«ПСЖ» победил «Арсенал» в полуфинале ЛЧ, «Даллас» обыграл «Виннипег». Главное к утру
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Французский «ПСЖ» на своём поле обыграл лондонский «Арсенал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира, «Даллас Старз» с победы стартовал в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс», «Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Денвер Наггетс» с разницей в 43 очка во втором матче и сравняла счёт в серии плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» победил «Арсенал» в ответном матче и вышел в финал Лиги чемпионов.
  2. Хет-трик Рантанена с передач россиян принёс «Далласу» победу в первом матче с «Виннипегом».
  3. «Оклахома» разгромила «Денвер» с разницей в 43 очка и сравняла счёт в серии плей-офф НБА.
  4. Потапова одержала волевую победу над Ястремской на старте турнира в Риме.
  5. «Торонто» удвоил преимущество в серии с «Флоридой». У Бобровского — 16 сейвов.
  6. Волейболисты «Динамо» М победили «Динамо-ЛО» в матче «Финала шести» Кубка России.
  7. «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги.
  8. «Аль-Иттихад» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Аль-Насром», Бензема отметился голом.
  9. «Нью-Йорк» вновь совершил яркий камбэк и выиграл второй матч в серии с «Бостоном».
  10. «ПСЖ» установил рекорд французских клубов в Лиге чемпионов в XXI веке.
  11. Определилась первая соперница Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Риме.
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