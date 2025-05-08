«ПСЖ» победил «Арсенал» в полуфинале ЛЧ, «Даллас» обыграл «Виннипег». Главное к утру

Французский «ПСЖ» на своём поле обыграл лондонский «Арсенал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира, «Даллас Старз» с победы стартовал в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс», «Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Денвер Наггетс» с разницей в 43 очка во втором матче и сравняла счёт в серии плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».