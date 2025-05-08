«Ребята, пойдите поучитесь!» Геннадий Орлов обратился к молодым комментаторам

80-летний телекомментатор Геннадий Орлов критически высказался о работе современных комментаторов.

«Недавно смотрел матч — резанули слух крики комментатора. Европейские коллеги тоже эмоциональны, но они более сдержанны, цивилизованны, что ли. Когда ситуация требует, тоже выдают эмоцию, но она должна быть облечена в приятную форму. А когда просто орут изо всех сил — это неприятно слушать. В нашей профессии подача голоса очень важна. У нас все считают, что всё знают, а я говорю: ребята, пойдите поучитесь на сценическую речь. Научитесь подавать голоса, чтобы вас было приятно слушать. Ведь ваши интонации неприятны.

Сейчас, правда, много развелось шарлатанов-преподавателей, которые на этом зарабатывают. Ораторское искусство ведь даже среди депутатов востребовано. Но добросовестных педагогов и сегодня найти можно.

Чем я отличаюсь? Меня приятно слушать (улыбается). Мне же об этом говорят все, кто меня слушает. Потому что у меня обертона, разные направления в голосе. Это целая наука — сценическая речь называется. Ею надо заниматься. В своё время я целый год этому посвятил. В числе прочего мне там дыхание поставили. А если комментатор неправильно дышит — неизбежно срывается на визг.

У меня жена Наталья — актриса. Слушает меня всю жизнь. Она жалуется: «Гена, ну как же размыли профессию. Невозможно слушать комментаторов». Ну неприятно — особенно женщинам. Домохозяйкам голос комментатора должен нравиться!» — рассказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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