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Григорян: не исключаю, что прекрасная команда «Акрон» без Дзюбы могла бы вылететь

Григорян: не исключаю, что прекрасная команда «Акрон» без Дзюбы могла бы вылететь
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян объяснил, почему проголосовал за 36-летнего нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу при выборе лучшего игрока РПЛ в апреле 2025 года.

«Акрон» оставляет приятное впечатление, но роль Дзюбы здесь велика. Это прекрасная команда, и не исключаю, что без него она могла бы и вылететь», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

Нападающий Артём Дзюба, который по итогам сезона-2023/2024 покинул московский «Локомотив», в сентября 2024 года на правах свободного агента подписал контракт с тольяттинским «Акроном». За волжан 36-летний форвард провёл 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отметился пятью ассистентскими действиями. «Акрон» с 32 очками в 27 матчах занимает в чемпионате России девятое место, опережая на восемь очков зону стыковых матчей.

Лучшим игроком РПЛ в апреле был признан нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев.

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