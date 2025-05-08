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«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 8 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся норвежский «Будё-Глимт» и английский «Тоттенхэм». Команды будут играть на стадионе «Аспмюра» в Норвегии. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА между командами завершился победой «Тоттенхэма» со счётом 3:1.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

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