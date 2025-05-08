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Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 8 мая

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 8 мая
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Сегодня, 8 мая, пройдут два ответных матча полуфинала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание Лиги Европы УЕФА 8 мая (время — московское):

22:00. «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Тоттенхэм» (Англия);
22:00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Атлетик» Бильбао (Испания).

Первые матчи этой стадии состоялись неделю назад, 1 мая. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» со счётом 3:0. «Тоттенхэм» уверенно обыграл «Будё-Глимт» — 3:1.

Действующим победителем данного соревнования является «Аталанта». В финале минувшего розыгрыша Лиги Европы итальянская команда разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

Турнирная сетка Лиги Европы
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