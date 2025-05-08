Деклан Райс — о поражении от «ПСЖ»: «Арсенал» отдал Лиге чемпионов абсолютно всё

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (1:2). По словам английского хавбека, «канониры» выложились без остатка, пытаясь одержать победу в турнире.

«Одно опустошение. Мы опять доминировали в начале игры. Если бы реализовали один из этих моментов в первые 15-20 минут, ход игры перевернулся бы с ног на голову. Нюансы решают в футболе всё. Казалось, что такого не должно было случиться. Мы отдали этому турниру абсолютно всё. За два матча мы могли забить трижды или четырежды, но Доннарумма был невероятен», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.

Матч между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоялся накануне, 7 мая. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля. Таким образом, «ПСЖ» одержал победу в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух встреч (3:1) и вышел в финал турнира. Ранее право принять участие в заключительном матче Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».