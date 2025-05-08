«Цель очень близка». РПЛ — о желании Матвея Сафонова выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги обратилась к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову, который прошлым летом заявил, что желает выиграть Лигу чемпионов в составе парижан. Об этом российский футболист сообщил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

«Теперь цель очень близка. Получится 31 мая?» — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоялся накануне, 7 мая. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля. Таким образом, «ПСЖ» вышел в финал турнира. Ранее право принять участие в заключительном матче Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны». Сафонов выступает за парижан с лета прошлого года. В рамках Лиги чемпионов сезона-2024/2025 он провёл два матча — с «Жироной» и «Баварией».