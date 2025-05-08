Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 8 мая

Сегодня, 8 мая, пройдут два ответных матча полуфинала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с расписанием игрового дня третьего по значимости еврокубкового турнира.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 8 мая (время — московское):

22:00. «Фиорентина» (Италия) — «Бетис» (Испания);

22:00. «Челси» (Англия) — «Юргорден» (Швеция).

Действующим победителем данного соревнования является «Олимпиакос». В финале минувшего розыгрыша Лиги конференций греческая команда победила итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил нападающий Айюб Эль-Кааби.