«Рубин» поздравил Хвичу Кварацхелию с выходом в финал Лиги чемпионов

Казанский «Рубин» поздравил вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с выходом в финал Лиги чемпионов УЕФА. Ранее грузинский футболист выступал за «Рубин». «ПСЖ» прошёл «Арсенал» по сумме двух матчей — 3:1.

«Кварацхелия сыграет в финале Лиги чемпионов. Поздравляем, Квара!» — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, Хвича перебрался в «ПСЖ» этой зимой. Прежде вингер выступал за «Наполи», в составе которого стал чемпионом Италии. В финале Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Игру примет мюнхенский стадион «Альянц Арена» 31 мая. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».