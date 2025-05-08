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«Рубин» поздравил Хвичу Кварацхелию с выходом в финал Лиги чемпионов

«Рубин» поздравил Хвичу Кварацхелию с выходом в финал Лиги чемпионов
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Казанский «Рубин» поздравил вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с выходом в финал Лиги чемпионов УЕФА. Ранее грузинский футболист выступал за «Рубин». «ПСЖ» прошёл «Арсенал» по сумме двух матчей — 3:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Кварацхелия сыграет в финале Лиги чемпионов. Поздравляем, Квара!» — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, Хвича перебрался в «ПСЖ» этой зимой. Прежде вингер выступал за «Наполи», в составе которого стал чемпионом Италии. В финале Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Игру примет мюнхенский стадион «Альянц Арена» 31 мая. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

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