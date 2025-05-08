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Экс-игрок «Боруссии» Бут: Сафонов в шаге от трофея ЛЧ — об этом мечтает каждый пацан

Экс-игрок «Боруссии» Бут: Сафонов в шаге от трофея ЛЧ — об этом мечтает каждый пацан
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Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. Бут полагает, что вратарь не зря согласился на предложение парижан прошлым летом.

«Выход в финал — большое событие для Сафонова и «ПСЖ». Этот матч ни с чем не сравнить, это самый престижный кубок. С ним не сравнится даже чемпионство страны, где ты играешь. Там самые большие эмоции, каждый молодой пацан и взрослый футболист мечтает завоевать кубок Лиги чемпионов.

Матвей уже не зря перешёл в «ПСЖ» — стал чемпионом Франции, а сейчас в маленьком шажке от золота в Лиге чемпионов», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с итальянским «Интером» 31 мая.

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