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«Посчитали, что команду надо встряхнуть». Гафин объяснил, почему «Динамо» уволило Личку

«Посчитали, что команду надо встряхнуть». Гафин объяснил, почему «Динамо» уволило Личку
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, почему руководство клуба приняло решение отправить в отставку Марцела Личку с поста главного тренера команды. Об уходе Лички стало известно 1 мая. Чешский специалист возглавлял команду с лета 2023-го, ранее он работал в «Оренбурге».

— Почему решили именно в этот момент расстаться с Личкой?
— Это решение совета директоров. Мы потеряли шансы бороться за Кубок России. Однако у нас по-прежнему остаётся возможность для борьбы за третье место в чемпионате России. Те результаты, которых мы достигли в весенней части сезона, — всего лишь три победы — совет директоров расценил как неудовлетворительные. Отсюда и такое решение. Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, — место в тройке призёров чемпионата, — приводят слова Гафина «Известия».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Динамо» (50) — пятое. Действующим чемпионом России является «Зенит».

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