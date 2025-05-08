Марко Николича признали лучшим тренером РПЛ по итогам апреля

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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам апреля. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

В четырёх апрельских матчах армейцы под руководством Николича одержали три победы (над московским «Динамо» (3:1), «Оренбургом» (2:0) и «Спартаком» (2:1)) и один раз сыграли вничью (с «Крыльями Советов» — 1:1).

Как голосовали болельщики:

Марко Николич – 70,28%;

Мурад Мусаев – 14,7%;

Игорь Осинькин – 9,95%;

Сергей Семак – 2,55%;

Рашид Рахимов – 2,52%.

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками.