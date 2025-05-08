Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победитель Лиги чемпионов Бут назвал фаворита в финальном матче «ПСЖ» — «Интер»

Победитель Лиги чемпионов Бут назвал фаворита в финальном матче «ПСЖ» — «Интер»
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут определил фаворита финального матча турнира нынешнего сезона, где сыграют «ПСЖ» и «Интер». Встреча состоится 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я до последнего не верил в «Интер», у них уже взрослая команда — защитнику 37 лет, Чалханоглу, Мхитарян. Можно сказать, «Барселона» не прошла в силу возраста. Думаю, на следующий год они тоже будут бороться за финал Лиги чемпионов. «Интер» очень хорошо себя показал.

Трудно назвать фаворита финала, «ПСЖ» и «Интер» не просто так туда попали. По исполнителям, на бумаге, «ПСЖ» выглядит лучше. Но когда мы играли в 1997 году с «Ювентусом», у них собралась очень сильная команда — Ален Бокшич, Дель Пьеро, Зидан, Дешам, Перуцци в воротах. У нас тоже команда сильная, но «Ювентус» являлся большим фаворитом. Они тогда просто всех разносили. Но в итоге мы — не фавориты — выиграли Лигу чемпионов», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Сафонов с «ПСЖ» — в шаге от победы в ЛЧ! Россияне вообще брали 4 трофея в Европе сразу?
Сафонов с «ПСЖ» — в шаге от победы в ЛЧ! Россияне вообще брали 4 трофея в Европе сразу?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android