Победитель Лиги чемпионов Бут назвал фаворита в финальном матче «ПСЖ» — «Интер»

Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут определил фаворита финального матча турнира нынешнего сезона, где сыграют «ПСЖ» и «Интер». Встреча состоится 31 мая.

«Я до последнего не верил в «Интер», у них уже взрослая команда — защитнику 37 лет, Чалханоглу, Мхитарян. Можно сказать, «Барселона» не прошла в силу возраста. Думаю, на следующий год они тоже будут бороться за финал Лиги чемпионов. «Интер» очень хорошо себя показал.

Трудно назвать фаворита финала, «ПСЖ» и «Интер» не просто так туда попали. По исполнителям, на бумаге, «ПСЖ» выглядит лучше. Но когда мы играли в 1997 году с «Ювентусом», у них собралась очень сильная команда — Ален Бокшич, Дель Пьеро, Зидан, Дешам, Перуцци в воротах. У нас тоже команда сильная, но «Ювентус» являлся большим фаворитом. Они тогда просто всех разносили. Но в итоге мы — не фавориты — выиграли Лигу чемпионов», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.