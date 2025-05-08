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Генич рассказал, как изменились «Крылья Советов» за последний месяц

Генич рассказал, как изменились «Крылья Советов» за последний месяц
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Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, как изменились самарские «Крылья Советов» за последний месяц. После зимнего перерыва в СМИ ходили слухи о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера самарцев, однако тренер исправил ситуацию, отмечает Генич.

«После паузы на матчи сборных, встреч с губернатором, болельщиками «Крылья» в конце марта выдали классный матч с «Локомотивом» и на этой волне здорово проехали весь апрель. Сильно и уверенно размахивая своими крыльями, не проиграли ни одного матча: одержали хорошую волевую победу над «Химками», достойно смотрелись в Москве против ЦСКА и обыграли в важном матче «Оренбург». Это был хороший месяц: расцвёл Сергеев, отличное движение от остальных футболистов, прекрасная игра Олейникова. Видно, что Осинькин вернул и команде, и болельщикам уверенность, что с «Крыльями» всё должно быть в полном порядке», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Действующий контракт российского специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2025-го. «Крылья» после 27 туров РПЛ занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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