Тренер «Челси» Энцо Мареска: мы должны выиграть Лигу конференций
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска заявил, что «синие» должны выиграть Лигу конференций в этом сезоне. По словам Марески, победа в турнире станет подтверждением того, что «Челси» вернулся. В ответном матче 1/2 финала Лиги конференций «синие» сыграют со шведским «Юргорденом». Первая игра завершилась победой английской команды со счётом 4:1.
Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я пытаюсь убедить игроков в том, что изо дня в день нужно формировать менталитет победителя. Самое главное, что победа в Лиге конференций была бы отличным способом начать формировать этот менталитет. Мы должны выиграть этот турнир. Если это случится, то у нас будет подтверждение, что «Челси» вернулся», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».
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