Радимов оценил роль Мусаева в успехах «Краснодара»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов оценил роль Мурада Мусаева в успехах «Краснодара» в текущем сезоне. «Быки» лидируют в РПЛ за три тура до конца чемпионата.

«То, что «Краснодар» находится на первом месте, – очень большая его заслуга: объединить, удержать, заставить ментально поверить в то, что команда может стать чемпионом. Они научились дожимать соперников, с которыми теряли очки в прошлые годы, особенно на своём поле», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА (52 очка). В пятёрке также находятся «Спартак» (51) и московское «Динамо» (50).