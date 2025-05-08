Игорь Шалимов: матч со «Спартаком» «Факел» мог выиграть, но мог и проиграть

Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов заявил, что его команда могла обыграть «Спартак» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

— Матч со «Спартаком» сложился так, что могли и выиграть.

— Могли, но могли и проиграть, потому что у соперника тоже был момент, когда мяч попал в штангу.

— Чем удивил «Спартак»?

— Не было Барко, что поменяло расстановку в атаке. «Спартак» вышел по схеме 4-2-4, мы готовились немного к другому, поэтому корректировались перед матчем — как их накрывать. Плюс по ходу матча соперник перешёл на схему в три центральных защитника. Наша задача была сделать так, чтобы им было тяжело, когда мяч у них. Потихоньку меняем ситуацию, работой команда заслужила гол в прошлом туре, заслуживала ничью со «Спартаком», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Факел» — 16-й. В последних трёх турах РПЛ воронежская команда сыграет с «Локомотивом», «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов».