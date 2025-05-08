Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Шалимов: матч со «Спартаком» «Факел» мог выиграть, но мог и проиграть

Игорь Шалимов: матч со «Спартаком» «Факел» мог выиграть, но мог и проиграть
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов заявил, что его команда могла обыграть «Спартак» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

— Матч со «Спартаком» сложился так, что могли и выиграть.
— Могли, но могли и проиграть, потому что у соперника тоже был момент, когда мяч попал в штангу.

— Чем удивил «Спартак»?
— Не было Барко, что поменяло расстановку в атаке. «Спартак» вышел по схеме 4-2-4, мы готовились немного к другому, поэтому корректировались перед матчем — как их накрывать. Плюс по ходу матча соперник перешёл на схему в три центральных защитника. Наша задача была сделать так, чтобы им было тяжело, когда мяч у них. Потихоньку меняем ситуацию, работой команда заслужила гол в прошлом туре, заслуживала ничью со «Спартаком», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Факел» — 16-й. В последних трёх турах РПЛ воронежская команда сыграет с «Локомотивом», «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов».

Материалы по теме
Калинин: Маркова не хватает «Факелу», но у нас есть качественные нападающие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android