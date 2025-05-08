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Погребняк: с «Барсой» финал ЛЧ был бы презентабельнее, но разве «Интер» там не заслуженно?

Погребняк: с «Барсой» финал ЛЧ был бы презентабельнее, но разве «Интер» там не заслуженно?
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Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о паре финалистов Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В решающем матче встретятся «Интер» и «ПСЖ». Игра состоится 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если бы «Барселона» вышла в финал Лиги чемпионов, было бы презентабельнее. Но к «Интеру» нам уже не привыкать, потому что он недавно играл в финале. «ПСЖ» все эти годы, вкладывая большие финансовые потоки, заслужил свой шанс выиграть этот трофей, они давно к этому шли. С Мбаппе не получилось, но сейчас другая ситуация, коллектив намного сплочённее. «ПСЖ» чувствует себя как команда, только так выигрываются матчи. «ПСЖ» в финале — всё заслуженно и круто. «Интер», конечно, выдал блестящий полуфинал с «Барсой» — как мы можем сказать, что это незаслуженно?

Наверное, всё-таки фаворита в этом матче я не вижу. В атаке у обеих команд высококвалифицированные футболисты, но не думаю, что мы увидим много голов. И те и другие умеют защищаться», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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