Стало известно, кто выступит главным арбитром матча между «Барселоной» и «Реалом» Мадрид

Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначен главным арбитром матча 35‑го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Игра между сине-гранатовыми и «сливочными» пройдёт в это воскресенье, 11 мая. Встречу примет стадион «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 17:15 мск. Для Эрнандеса Эрнандеса это «эль класико» станет четвёртым в карьере. Последний раз он судил матч «Барселоны» и «Реала» в декабре 2019-го, та встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона». Сине-гранатовые опережают идущий следом «Реал» на четыре очка. В матче первого круга Примеры сезона-2024/2025 между этими командами победу с разгромным счётом 4:0 одержала «Барселона».