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Стало известно, кто выступит главным арбитром матча между «Барселоной» и «Реалом» Мадрид

Стало известно, кто выступит главным арбитром матча между «Барселоной» и «Реалом» Мадрид
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Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначен главным арбитром матча 35‑го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра между сине-гранатовыми и «сливочными» пройдёт в это воскресенье, 11 мая. Встречу примет стадион «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 17:15 мск. Для Эрнандеса Эрнандеса это «эль класико» станет четвёртым в карьере. Последний раз он судил матч «Барселоны» и «Реала» в декабре 2019-го, та встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона». Сине-гранатовые опережают идущий следом «Реал» на четыре очка. В матче первого круга Примеры сезона-2024/2025 между этими командами победу с разгромным счётом 4:0 одержала «Барселона».

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