Погребняк: мои симпатии к «ПСЖ» будут не из-за Сафонова — хочется, чтобы они выиграли ЛЧ

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер». Игра пройдёт 31 мая.

«Фамилию Сафонова в «ПСЖ» мы слышим не так часто, конечно. Но то, что русский попал в финал Лиги чемпионов, интерес подогревает. Он попал на мероприятие номер один. Большинство поклонников будет переживать за Париж из-за этого. Но это командный вид спорта, кто-то играет, кто-то нет. Доннарумма проводит сейчас сильнейший отрезок в своей карьере, какие тут могут быть вопросы?

Мои симпатии к «ПСЖ» будут не потому, что там играет Сафонов. Мне просто нравится эта команда. Хочется, чтобы они наконец-то выиграли этот долгожданный трофей», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.