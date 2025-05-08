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Погребняк: мои симпатии к «ПСЖ» будут не из-за Сафонова — хочется, чтобы они выиграли ЛЧ

Погребняк: мои симпатии к «ПСЖ» будут не из-за Сафонова — хочется, чтобы они выиграли ЛЧ
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер». Игра пройдёт 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фамилию Сафонова в «ПСЖ» мы слышим не так часто, конечно. Но то, что русский попал в финал Лиги чемпионов, интерес подогревает. Он попал на мероприятие номер один. Большинство поклонников будет переживать за Париж из-за этого. Но это командный вид спорта, кто-то играет, кто-то нет. Доннарумма проводит сейчас сильнейший отрезок в своей карьере, какие тут могут быть вопросы?

Мои симпатии к «ПСЖ» будут не потому, что там играет Сафонов. Мне просто нравится эта команда. Хочется, чтобы они наконец-то выиграли этот долгожданный трофей», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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