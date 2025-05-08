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Семшов объяснил, почему у Агкацева туманные перспективы на переход в европейский топ-клуб

Семшов объяснил, почему у Агкацева туманные перспективы на переход в европейский топ-клуб
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Бывший полузащитник «Динамо» Москва Игорь Семшов объяснил, почему голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев вряд ли перейдёт в большой европейский клуб в ближайшем будущем. По мнению Семшова, помешать этому может отсутствие российских клубов и сборных на международной арене.

«Уверенность, хорошая игра ногами, он хорош на линии, не распыляется на эмоции, сосредоточен на игре. Пока у него туманные перспективы по одной простой причине — мы не играем в еврокубках, а сборная не участвует в отборочном цикле и финальных стадиях на больших турнирах. А это основной критерий, по которому голкипер переходит в большие чемпионаты», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Агкацев — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги голкипер провёл 27 матчей, 14 раз покинув поле без пропущенных мячей. Отметим, что прошлым летом из «Краснодара» в «ПСЖ» перешёл другой воспитанник «быков», вратарь Матвей Сафонов.

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