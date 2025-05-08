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Экс-тренер «Локо» Оганесян: в финале ЛЧ буду болеть за Мхитаряна, но и Хвича мне не чужой

Экс-тренер «Локо» Оганесян: в финале ЛЧ буду болеть за Мхитаряна, но и Хвича мне не чужой
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Экс-тренер «Локомотива» Саркис Оганесян рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов. В матче за трофей встретятся «ПСЖ» и «Интер». Игра пройдёт 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В финале Лиги чемпионов, конечно, будут болеть за Генриха Мхитаряна, но и Хвича тоже не чужой человек для меня и «Локомотива». Всё-таки в это короткое время мы вместе поработали, он оставил очень приятное впечатление и как человек, и как футболист. Но симпатии более-менее будут на стороне Генриха. Возможно, это будет для него последний шанс выиграть Лигу чемпионов. А ещё больше хочу, чтобы Генрих выиграл этот трофей, потому что, кажется, он будет единственным в мире, кто выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Если «Интер» сыграет с «ПСЖ» как с «Барселоной», то победит, а если так же, как последние матчи в Серии А, — будет очень тяжело. «Интер» возрастная команда, у кого-то последний шанс показать себя в Лиге чемпионов или вообще в этой команде. Мне кажется, матч должен быть хорошим», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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