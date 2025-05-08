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Слишкович высказался о серьёзной травме голкипера Москвичёва

Слишкович высказался о серьёзной травме голкипера Москвичёва
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о травме голкипера Богдана Москвичёва, которую он получил в игре с «Локомотивом». У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Матч 27-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом» (1:1) состоялся 3 мая. Москвичёв был арендован «Оренбургом» минувшим летом. За этот период 21-летний вратарь принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в двух из которых отыграл «на ноль».

«Что случилось с Богданом [Москвичёвым], мне очень жалко. К сожалению, эти моменты, которые бывают у многих футболистов. Считаю, что он очень сильный парень, очень профессиональный. Так что не сомневаюсь, что он вернётся, и быстрее, чем врачи скажут, и сильнее», — сказал Слишкович в интервью клубной пресс-службе.

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