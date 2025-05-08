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Мор объяснил, почему считает Николича лучшим тренером РПЛ за последний месяц

Мор объяснил, почему считает Николича лучшим тренером РПЛ за последний месяц
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Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор объяснил, почему считает Марко Николича, возглавляющего ЦСКА, лучшим тренером РПЛ по итогам апреля 2025 года. Накануне стало известно, что сербский специалист получил данную награду.

«Я долго выбирал между Осинькиным и Николичем. С одной стороны, «Крылья» провели очень хороший отрезок: играли с довольно приличными командами, ни разу не проиграли, в том числе ЦСКА, который только в игре с самарцами потерял очки. С другой, ЦСКА – это команда, которая набрала очков больше всех, и, хотя у Николича были кадровые проблемы, он продолжает играть той же схемой с ромбом в центре поля. В итоге мой выбор пал именно на Николича, потому что, помимо всего прочего, ЦСКА обыграл две московские команды в этом месяце – «Динамо» и «Спартак». Это очень важно и для турнирной таблицы, и для самого тренера», — приводит слова Мора официальный сайт РПЛ.

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