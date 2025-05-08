Дмитрий Гафин ответил, повлияло ли на этот сезон для «Динамо» упущенное чемпионство

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, повлияло ли с эмоциональной точки зрения на этот сезон для бело-голубых упущенное год назад чемпионство. «Динамо» до последнего тура РПЛ сезона-2023/2024 вело борьбу за титул, но довольствовалось лишь третьим местом, уступив в последнем матче чемпионата «Краснодару» (0:1).

— Нет ощущения, что за этот сезон всё «Динамо», включая команду, тренеров и руководство, не смогло до конца избавиться от эмоциональных последствий упущенного год назад чемпионства?

— Да, это был очень тяжёлый момент. Такой рубец, который у всех остался на сердце. И, возможно, вы правы, — приводят слова Гафина «Известия».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Динамо» (50) — пятое.