«Верим, что у нас есть шанс». Тренер «Зенита» Сергей Семак — о борьбе за чемпионство

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что верит в шансы сине-бело-голубых побороться за первое место в Российской Премьер-Лиге. В следующем матче в рамках чемпионата России «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 10 мая и начнётся в 17:00 мск.

— Как с точки зрения психологии вы чувствуете настроение в команде, насколько все правильно подходят к каждой следующей игре?

— Абсолютно правильное настроение с правильным внутренним состоянием, ребята работают, трудятся. Все мы надеемся, верим и работаем для того, чтобы добиться максимального результата. И верим в то, что у нас есть шанс побороться за первое место, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей.