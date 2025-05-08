Аршавин объяснил, почему считает Николича лучшим тренером месяца в РПЛ

Российский экс-футболист Андрей Аршавин объяснил свой выбор в голосовании за лучшего тренера Российской Премьер-Лиги по итогам апреля 2025 года. Он проголосовал за наставника ПФК ЦСКА Марко Николича.

«Хорошие результаты, и ЦСКА в целом весну здорово проводит. Поэтому пришла очередь Николича снова получить награду», — приводит слова Андрея Аршавина официальный сайт РПЛ.

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками.