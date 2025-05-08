Журавель аргументировал, почему Николич — лучший тренер РПЛ в апреле

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель аргументировал, почему тренера ПФК ЦСКА Марко Николича признали лучшим специалистом РПЛ по итогам апреля 2025 года.

«Николич лучший и по набранным очкам, и по тому, как он круто перестроил команду, как она впитала его идеи, как работает ромб, причём с разными исполнителями внутри. Победа в дерби над «Спартаком» была образцом именно тактических знаний Николича. Как он сковал «Спартак», сыграл вторым номером – сдержанно, но эффективно – победил традиционного соперника – это был действительно тренерский мастер-класс», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.