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Оуэн Харгривз — о «ПСЖ»: эта команда покорила сердца нейтральных болельщиков

Оуэн Харгривз — о «ПСЖ»: эта команда покорила сердца нейтральных болельщиков
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Бывший английский футболист Оуэн Харгривз высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Арсеналом» и «ПСЖ» (1:2). Харгривз отметил, что парижане обладают достаточно мощным и целостным составом, чтобы выигрывать самые крупные трофеи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Парижане стали настоящей командой, избавившись от звёздных футболистов. Сейчас у них в составе молодые французы, и фанаты чувствуют себя сопричастными успехам клуба. «ПСЖ» — настоящая команда, которая заслужила выйти в финал Лиги чемпионов. Луис Энрике понимает, что в Лиге чемпионов не должно быть тех, кто становится обузой. Эта команда покорила сердца парижских фанатов, французских фанатов и нейтральных болельщиков, потому что показывает отличную игру», — приводит слова Харгривза BBC.

Матч между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоялся накануне, 7 мая. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля. Таким образом, «ПСЖ» вышел в финал турнира. Ранее право принять участие в заключительном матче Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».

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