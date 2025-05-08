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Вагнер Лав сыграет за ЦСКА в гала-матче в честь 20‑летия победы армейцев в Кубке УЕФА

Вагнер Лав сыграет за ЦСКА в гала-матче в честь 20‑летия победы армейцев в Кубке УЕФА
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Пресс-служба ЦСКА объявила, что бывший нападающий команды Вагнер Лав прилетит в Москву, чтобы принять участие в гала‑матче в честь 20‑летия победы армейцев в Кубке УЕФА. Напомним, ЦСКА выиграл второй по значимости европейский кубковый турнир в сезоне-2004/2005, победив в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. В решающей игре Кубка УЕФА Лав забил третий гол армейцев.

Гала-матч пройдёт в Москве 18 мая. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к трофею в сезоне‑2004/2005.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

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