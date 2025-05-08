Брызгалов: «Спартак» боролся за чемпионство, но в ключевых матчах допустил ошибки

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов прокомментировал ничью в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра проходила в Воронеже и завершилась со счётом 0:0.

«Мы их («Спартак») разбирали, готовились. У соперника очень активная и опасная линия атаки. Играют быстро, мощно впереди. Команда боролась за чемпионство, но в ключевых матчах допустила ошибки. Да, выбыли из гонки, но выдали классный отрезок из семи матчей без поражений. Это мощная команда, которая каждому сопернику доставляет неудобства», — сказал Сергей Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.