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Кафанов: эмоции переполняют от того, что Сафонов в клубе, который сыграет в финале ЛЧ

Кафанов: эмоции переполняют от того, что Сафонов в клубе, который сыграет в финале ЛЧ
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов УЕФА. В составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Накануне, 7 мая, «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

— Выход Сафонова в финал Лиги чемпионов — событие для российского футбола? Или от того, что Матвей не играет, эмоции немного не те?
— Наверное, и то и другое. Эмоции переполняют от того, что Матвей в клубе, который будет играть в финале. И, может быть, это неправильно по отношению к Доннарумме, но, когда Матвей во вчерашнем матче начал разминаться, очень хотелось, чтобы замена состоялась и Матвей сыграл в полуфинале. Понятно, что шансы сыграть в финале небольшие. Вряд ли тренеры в такой ситуации поменяют вратаря, который очень сильно помог клубу дойти до финала, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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