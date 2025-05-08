Кафанов: эмоции переполняют от того, что Сафонов в клубе, который сыграет в финале ЛЧ

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов УЕФА. В составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Накануне, 7 мая, «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счётом 2:1.

— Выход Сафонова в финал Лиги чемпионов — событие для российского футбола? Или от того, что Матвей не играет, эмоции немного не те?

— Наверное, и то и другое. Эмоции переполняют от того, что Матвей в клубе, который будет играть в финале. И, может быть, это неправильно по отношению к Доннарумме, но, когда Матвей во вчерашнем матче начал разминаться, очень хотелось, чтобы замена состоялась и Матвей сыграл в полуфинале. Понятно, что шансы сыграть в финале небольшие. Вряд ли тренеры в такой ситуации поменяют вратаря, который очень сильно помог клубу дойти до финала, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.