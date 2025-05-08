Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Брызгалов назвал причины падения «Факела» на последнее место в РПЛ

Сергей Брызгалов назвал причины падения «Факела» на последнее место в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов назвал причины падения воронежского клуба на последнее место в турнирной таблице РПЛ.

— Какие ключевые факторы, которые повлияли на команду в этом сезоне?
— Тяжело сейчас их выделить. Надо садиться в конце сезона и разбирать, что произошло. Если сравнивать с предыдущими сезонами, то мы сильно просели в агрессии. Это очевидно! Нам не хватает страсти, борьбы. Если посмотреть на таблицу, мы забили 12 мячей за весь чемпионат. Тяжело находиться выше борьбы за вылет с таким количеством голов. Стадион для всех одинаковый. А какая у нас поддержка? Весь город за нас болеет! Это дорогого стоит. По весне были моменты с судейством, где мы остались недовольны. Та же игра с «Рубином», когда не вмешался VAR. Мне кажется, когда система введена в РПЛ, не может быть такого, чтобы она не работала. Было ещё два удаления, которые потом признали ошибочными, — с «Зенитом» и «Оренбургом». С Питером при своих трибунах могли добиться другого результата, если бы не удаление. Потеряли очки в этих матчах. Понимаю, что судьи тоже ошибаются, но это вопиющие случаи, — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Эксклюзив
Брызгалов: «Спартак» боролся за чемпионство, но в ключевых матчах допустил ошибки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android