Сергей Брызгалов назвал причины падения «Факела» на последнее место в РПЛ

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов назвал причины падения воронежского клуба на последнее место в турнирной таблице РПЛ.

— Какие ключевые факторы, которые повлияли на команду в этом сезоне?

— Тяжело сейчас их выделить. Надо садиться в конце сезона и разбирать, что произошло. Если сравнивать с предыдущими сезонами, то мы сильно просели в агрессии. Это очевидно! Нам не хватает страсти, борьбы. Если посмотреть на таблицу, мы забили 12 мячей за весь чемпионат. Тяжело находиться выше борьбы за вылет с таким количеством голов. Стадион для всех одинаковый. А какая у нас поддержка? Весь город за нас болеет! Это дорогого стоит. По весне были моменты с судейством, где мы остались недовольны. Та же игра с «Рубином», когда не вмешался VAR. Мне кажется, когда система введена в РПЛ, не может быть такого, чтобы она не работала. Было ещё два удаления, которые потом признали ошибочными, — с «Зенитом» и «Оренбургом». С Питером при своих трибунах могли добиться другого результата, если бы не удаление. Потеряли очки в этих матчах. Понимаю, что судьи тоже ошибаются, но это вопиющие случаи, — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков.