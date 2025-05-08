Владимир Стогниенко: «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов совершенно справедливо

Комментатор Okko Владимир Стогниенко высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и лондонским «Арсеналом». Встреча прошла накануне, 7 мая, и завершилась победой парижан со счётом 2:1.

«Пари Сен-Жермен» сильно изменился за последние годы — это, конечно, более тренерская команда, чем раньше. Уверенный и опытный Луис Энрике, слаженная игра и очень сильный состав. У «ПСЖ» чуть ли не лучшие фланговые защитники в Европе (Хакими невероятен), работящая полузащита, талантливое нападение и надёжный вратарь. Хотя если ударяться в подробный анализ — это команда вообще без слабых мест. Так что появление «ПСЖ» в финале совершенно справедливо — «Париж» ни в чём не уступал «Ливерпулю» и выглядел увереннее «Арсенала».

Интересно, что в финале соперником будет команда, которая тоже претендует на то, чтобы считать свои фланги сильнейшими на континенте. Думфрис и Димарко против Мендеша и Хакими — нас ждёт нечто», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с итальянским «Интером» 31 мая.