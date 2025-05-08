«Остался последний шаг до мечты». Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов. В полуфинале парижане по сумме двух матчей обыграли лондонский «Арсенал» со счётом 3:1 (1:0 и 2:1).

«Всех поздравляю с победой. Думаю, все, кто смотрели матч, получили незабываемые эмоции. Очень классный матч, очень интересный, куча моментов. Где-то везло нам, где-то — сопернику. По итогу мы оказались сильнее. И теперь увидимся уже в Мюнхене.

Что можно сказать по игре. Мне кажется, было интересно. Соперник показал хорошую игру, хороший прессинг. Первый тайм для нас начался вообще тяжело. Но по итогу мы забили, и, в принципе, дальше всё было поспокойнее. Не так сильно переживали. На скамейке были бешеные эмоции, все радовались, все заряжены. У всех одна цель. Остался последний шаг до мечты», — сказал Сафонов на видео в телеграм-канале.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с миланским «Интером». Матч пройдёт 31 мая.