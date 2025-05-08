Сёмин: обязательно поеду в Мюнхен болеть за Хвичу и Сафонова в финале Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин пообещал, что поедет в Германию болеть за футболистов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Хвичу Кварахцелию в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира парижане сыграют с «Интером». Матч пройдёт на мюнхенском стадионе «Альянц Арена» 31 мая.

«Выход «ПСЖ» в финал закономерен — была проведена очень большая работа. Если раньше многое зависело от того, как сыграют Месси, Неймар или Мбаппе, то сейчас у «ПСЖ» командная игра, где все выполняют задания тренера, все атакуют и обороняются. Но и футболисты в команде всё равно самого высокого уровня.

Я всегда болею за команды, где есть наши люди! В «ПСЖ» и Хвича, и Сафонов. Думаю, многие будут болеть. Обязательно поеду в Мюнхен! Я не пропускаю финалы Лиги чемпионов, это всегда что-то новое. Можно увидеть футбол по-новому, каждый такой матч даёт новые мысли и идеи как для тренеров, так и для игроков. В этот раз в финале, на мой взгляд, две самые сбалансированные команды», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.