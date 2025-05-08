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Брызгалов ответил на вопрос о своём будущем в «Факеле»

Брызгалов ответил на вопрос о своём будущем в «Факеле»
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Защитник «Факела» Сергей Брызгалов ответил на вопрос о своём будущем в воронежском клубе. Он заявил, что решение по поводу будущего будет приниматься по окончании текущего сезона.

— А по вашему будущему в «Факеле» есть понимание?
— Сезон закончится – тогда и посмотрим. Дальше будет видно. Пока я в команде и готов помочь ей по максимуму, — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Брызгалов выступает за «Факел» с 2019 года, он перешёл в клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего защитника девять матчей в составе воронежского клуба во всех турнирах.

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