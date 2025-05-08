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Сёмин не исключает, что Кварацхелия может претендовать на звание лучшего игрока Европы

Сёмин не исключает, что Кварацхелия может претендовать на звание лучшего игрока Европы
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Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин не исключил, что вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия может претендовать на звание лучшего игрока Европы в ближайшем будущем. К парижанам Хвича присоединился этой зимой, прежде он играл за итальянский «Наполи».

«Хвича прибавил во всём. Каждый тренер вносил коррективы в его игру, и он всё выполнял. С Конте Хвича стал лучше выглядеть физически, со Спаллетти — стал хорош в тактике, технике. Кварацхелия не останавливается, с каждым годом становится всё лучше. Не исключаю, что Хвича будет одним из кандидатов на звание лучшего игрока Европы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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