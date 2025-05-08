«Они заслуживают уважения». Тренер «Зенита» Семак — о предстоящем матче с «Динамо» Мх

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра состоится в субботу, 10 мая, и пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 17:00 мск.

«Я думаю, это очень интересная команда с точки зрения и качества игры, и результата. Касаемо последних матчей, весенней части — крупные победы в домашних матчах. Конечно, это одна из самых прессингующих команд, одна из самых бьющихся команд. Я думаю, эта команда заслуживает уважения», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Динамо» Махачкала — 11-е.