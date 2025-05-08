Первый тренер Сафонова: Матвей уже вошёл в историю, а выиграть ЛЧ — высшая ступень

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказался о выходе парижан в финал Лиги чемпионов УЕФА. Чистяков отметил, что Сафонов уже успел войти в историю футбола. В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Интером» 31 мая.

«Матвей с «ПСЖ» добился того, что получается далеко не у всех. Многие великие футболисты не выходили в финал Лиги чемпионов. Каждый мечтает об этом трофее, особенно те, кто из России. Лигу чемпионов у нас выигрывали единицы, конечно, это событие.

Когда узнал, что Матвей в финале ЛЧ, испытал радость за него и удовлетворение от того, я что принимал участие в его воспитании как футболиста ещё на детском этапе. Это придаёт силы, хоть я и лежу в больнице сейчас. Думаю, Сафонов уже вошёл в историю российского футбола, а выиграть трофей будет высшей ступенью. Если в Мюнхене это случится, будет бомба», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.